Kiko nos desmiente sus "comportamientos nocturnos en Ibiza"

A Sofía le sentó muy mal lo que su amigo le estaba contando porque aseguraba que no era cierto, y Kiko también negaba esas informaciones que se podían estar diciendo sobre él. En este momento, los tres tuvieron un importante enfado, pero no tan grave como para que no se pudieran ir de vacaciones a Ibiza unos meses más tarde como habían pactado.