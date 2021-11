La madre de Lydia Lozano emociona a su hija frente a las cámaras de 'Sálvame': "Estoy muy orgullosa"

“Qué alegría ver a la madre de Lydia Lozano apoyando a su hija en esto tan bonito que ha creado”, le comenta Kike calleja a la madre de la tertuliana. “ Y eso que vengo con muletas , pero no podía dejar de venir”, explica ella. “¿Qué te parece lo que ha hecho tu hija?”, quiere saber el reportero. "Como es ella, así es ella, todo para la palma, todo es poco para lo que necesitan. Mi hija llora muchísimo , no podía librarse de esta. Estoy muy orgullosa", confiesa.

En plató, Lydia no ha podido evitar emocionarse al ver las imágenes de su madre. "Yo le dije mamá, mamá, no hables y ella me dijo, que era del paso y que tenía que hablar", ha dicho con la voz entrecortada. "Mi madre compró ropa que yo doné, porque la quería volver a tener". "Estuvo con Valldeperas y me dice: ‘Oye me ha caído muy bien", ha contado entre risas.