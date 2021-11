Ni el presentador de 'Sálvame' ni el colaborador fueron avisados del mercadillo en el que Lydia Lozano vendió ropa de sus compañeros de televisión para recaudar fondos para los afectados por el volcán de La Palma

Lydia Lozano explicaba que no quiso pedirle ropa a Kiko Matamoros porque tiene prendas "muy caras"

"Me parece muy feo", respondía Kiko Matamoros, que quiso donar, pero no llegó a tiempo así que ha tomado una decisión: donar lo que iba a ganar ese día en el programa

Lydia Lozano ha hecho un mercadillo solidario a favor de los afectados por el volcán de La Palma. Se trata de un acto que ha sido todo un éxito y en el que ha vendido ropa de distintos rostros de sus compañeros de ‘Sálvame’ y de la cadena. Sin embargo, no ha estado exento de polémica dado que hay quien no ha participado, unos porque no querían y otros porque fueron avisados, como Jorge Javier Vázquez.

La colaboradora de ‘Sálvame’ estaba feliz porque ha conseguido recaudar 11.000 euros y se mostraba totalmente decidida a evitar que se dijera nada malo de su mercadillo… Sin embargo, no lo ha conseguido.

Y es que no todo el mundo ha estado avisado, la periodista no ha pedido ropa a todos sus compañeros y hay quien se ha molestado, como Jorge Javier Vázquez. “Juro solemnemente que me he quedado flipado… A mí no me has pedido ropa”, decía el presentador de 'Sálvame' y no era el único: Rafa Mora y Kiko Matamoros tampoco fueron avisados.

Lydia se justificaba, hizo una serie de llamadas, esas personas le pusieron en contacto con otras y fue tirando del hilo. Además, tenía un local de 60 metros cuadrados, con lo que el espacio también le limitaba.

Kiko Matamoros no pudo donar y quiere remediarlo

Pero Kiko Matamoros insistía. Vio a Lydia saliendo el viernes de la cadena con una enorme bolsa de ropa, le preguntó por qué, ella se lo explicó y le preguntó por qué no le había pedido: “Me dijo ‘como tienes ropa tan cara he pensado que no la vas a dar”.

Y ese comentario es precisamente el que Lydia hizo en el mercadillo ante las cámaras, con lo que Matamoros se sentía agraviado: “Me parece muy feo”. Intentó donar una de sus prendas, también varias de su chica, pero no llegó a tiempo, así que tomaba una decisión: donar su salario del día en 'Sálvame' para así contribuir a la causa.

Laura Fa decidió no participar

Lydia Lozano se ponía a llorar ante las críticas dado que lo ha hecho con la mejor intención… Pero no ha sido la única polémica. Laura Fa no quiso participar porque le pareció que estaba planteado “raro” y la colaboradora estallaba: “¡Voy a decir la verdad porque no se va a ensuciar una cosa tan bonita!”.