Belén Esteban se enfada con Kiko Matamoros por las palabras sobre su libro: "Qué obsesión tienes conmigo"

Jorge Javier ha avisado de los "tortazos" que ha dado Kiko Matamoros con sus declaraciones: "Aborrezco los libros que se firman y no se escriben. De eso hay mucho en el ámbito de los colaboradores. Nadie se puede creer que Belén Esteban escribiera un libro, se sabe que lo escribió Boris Izaguirre. Me parece un fraude que se sepa luego". Palabras a las que la colaboradora no ha podido no reaccionar: "Luego me dices, de verdad que tienes una obsesión conmigo macho. Siempre me pones de ejemplo, tú sabes a por quién vas, que pesado eres".