Vota de parte de quién estás en el conflicto de Maite Galdeano y su hijo Cristian Suescun

se siente lade su familia, apartado. La relación de Maite Galdeano con su hija Sofía no es la misma que con su hijo mayor y ambos han hecho terapia en 'Sálvame' con nuestra coach, Cristina Soria.

Él le pide cariño y comprensión, ella que siente la cabeza buscando trabajo, ahorrando y no saliendo... Pero Cristian le recuerda que aunque ahora está en paro siempre ha trabajado, tiene sus ahorros y no pide dinero a nadie. Sin embargo, Maite acabó por enfadarse porque cree que su hijo no hace bien su vida: "¿Qué tienes a tu nombre? ¡Ni una silla!"