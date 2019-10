Cristian Suescun se rompe en 'Sálvame': “Me siento la oveja negra de mi familia”

Soria cree que en ese momento le vino bien vivir con su padre porque tenía 15 años y no le ponía límites: “Con esa edad se incrementa el querer hacer lo que me da la gana”. Respecto a esto, Cristian ha dicho que su madre es mucho más "estricta" con él que con su hermana, que le "exige" más y cree que si hubiese salido en los medios como Sofía, Maite estaría más “orgullosa” de él.

Además, hace poco tuvo una fuerte discusión con su madre porque ahora mismo no tiene trabajo y eso a Maite le pone muy nerviosa: “Estoy en desempleo y no entiende que no encuentre trabajo”. Cristian ha querido aclarar que tanto su madre como su hermana no le ayudan económicamente.