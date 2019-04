El enfrentamiento más agrio de Makoke y Kiko Matamoros: "Estás manipulando y retorciendo la verdad"

telecinco.es

No ha sido su separación, tampoco la venta de sus casas ni la deuda de Hacienda, la tensión ha estallado por Javier Tudela. Kiko Matamoros no entiende los ataques del hijo de Makoke, ella defiende a su hijo "a capa y espada", Kiko acusaba a su ex de demostrar tranquilidad ante las cámaras pero filtrar cosas en privado y ella estallaba: "¿¡En qué he mentido?! ¡Dime una cosa!"

Javi Tudela, hijo de Makoke, siempre había demostrado admiración por Matamoros, pero tras la separación de la pareja se ha enfrentado públicamente a él y el aludido ha entrado de lleno en el conflicto asegurando que tiene la objetividad donde el cerebro, "de vacaciones".

A Makoke le duelen estas palabras, así lo ha dicho en directo y Kiko Matamoros, desde plató, ha dejado caer algo: "Cuando yo digo que he jugado limpio es que he jugado limpio y significa ser honesto con tu verdad, no filtrar cosas, decir una cosa en privado y otra en público". Makoke negaba ante sus palabras y le preguntaba a su ex en qué había mentido: "En todo, estás manipulando y retorciendo la verdad", le ha acusado él; "da argumentos", ha replicado ella.

Kiko ha acusado a Javi de insultarle y degradarle públicamente por algo por lo que él ya se ha disculpado: “Dice que te he insultado dos veces, es cierto y te pedí perdón, y tu hijo no tiene la capacidad de entender que la primera que atacó fuiste tú”. Y, de paso, ha lanzado una pullita a Tudela: “Lo mío fue una reacción lógica, tu hijo le perdona a su padre todo lo que ha hecho contigo porque tiene que ir 15 días a mojarse el culo en el barco de papá”.

“¡Qué mal gusto tienes!”, le ha acusado Makoke pero para Kiko es al revés: “Mal gusto tú y todos”. Es más, cree que ha mantenido silencio con respecto a su primer marido pro respeto a Javi y no está haciendo ahora lo mismo con él y su hija Ana: “Conmigo tienes una hija y el silencio te lo has metido donde te ha dado la gana”.

La deuda con Hacienda y las casas

Hay dos casas, una en La Finca y otra en Majadahonda, ambas están a nombre de Makoke y Kiko Matamoros era quien tenía una deuda. Así fue hasta que Kiko decidió tirar de la manta y contar que en realidad él ha pagado esas casas y que así se lo va a contar a Hacienda para que reclamen a Makoke la cantidad que le requieren a él.

"Os gusta mucho meteros conmigo"

Según Semana, la Agencia Tributaria ya ha derivado la deuda a Makoke pero ella ni confirma ni desmiente. Se ha dicho que ella no tenía ningún interés en vender las viviendas para saldar las deudas, como así le había dicho a Kiko, pero ella lo negaba: nunca ha dicho que vendiera su casa de Majadahonda. Sí está en venta la otra, por la que pide 1.800.000 euros. "Os gusta mucho meteros conmigo", se quejaba Makoke ante las preguntas.

La deuda ya se ha derivado

Pero quedaba una duda por resolver ¿Se ha derivado esta deuda a Makoke? Kiko responde que sí: "Yo pensaba hacerme cargo de esa deuda pero la actitud que he visto me ha parecido de un desagradecimiento y de una forma de jugar deshonesta... He sido el tonto útil de esta historia". Además, ha recordado que ella aún tiene la posibilidad de vender las casas.