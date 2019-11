María Jesús Ruiz, destrozada: "Curro y yo íbamos a casarnos en Fin de Año en Nerja"

María Jesús Ruiz asegura que desconocía que su novio estuviese casado : "No conozco a su mujer. Cuando me dijo que Curro tenía sexo con ella sentí tanto asco, porque yo estaba entregada a él". Además, la ex Miss España, ha asegurado que llegó a conocer a sus hermanas , a las que dijo que "era su novia".

Aunque la modelo asegura que desconocía su doble vida, había algo que le hacía sospechar de él y de su falta de sinceridad: "Me dolía que no me llevara a su casa. Decía que había vivido allí con su exmujer y que yo no merecía estar ahí".