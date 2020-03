María Lapiedra explica por qué contó los problemas de Antonio Montero y su mujer: "Lo hice porque me llamó corta y lerda"

‘Sálvame’ se ha puesto en contacto con María Lapiedra, novia de Gustavo, para saber qué opina ella y por qué contó cosas de Montero y su mujer, Marisa Martín Blázquez. “Si no se hubiera metido conmigo llamándome corta y lerda, no habría contado que se separó de su mujer. Lo hice por despecho porque se metió conmigo”, ha explicado.

Además, María cree no se vio “obligado” a contar lo de su enfermedad por culpa de Gustavo: “Si no hubiese querido, no lo habría contado. Cada vez le veo más personaje”. A raíz de la “traición”, Gustavo fue duramente criticado por sus compañeros: “Haga lo que haga siempre se meten con él. Es su papel y a mí no me gusta que le critiquen”.