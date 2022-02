María Patiño arrancaba el 'Sálvame Lemon Tea' anunciando que no era su mejor tarde. Con rostro muy serio, la presentadora se estaba refiriendo al arrebato que le había dado a Anabel Pantoja la tarde anterior en el que llegó a amenazar con abandonar 'Sálvame' definitivamente.

"No entiendo a Anabel. Yo con una persona que amenaza con irse cada vez que hablamos, no puedo trabajar ", llegó a decir Patiño. Terelu Campos, viendo su enfado, quiso mediar entre ellas opinando que "Anabel está sobrepasada por lo que sucede fuera del estudio" y de ahí que salte a la mínima.

María Patiño decidía contar hasta diez aunque seguía molesta con el asunto. No es la primera vez, tal y como decía, que Anabel Pantoja ha amenazado con abandonar 'Sálvame'.

No obstante, María Patiño se mostró empática cuando Anabel Pantoja entraba a 'Sálvame Lemon Tea' y anunciaba que no solo no abandonaba la televisión, sino que estaba muy arrepentida.