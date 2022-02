Anabel Pantoja aseguraba este lunes que quiere abandonar 'Sálvame'

La sobrina de Isabel Pantoja se marchó de 'Sálvame' por primera vez en 2015

Han sido varias veces las que ha amagado con marcharse de 'Sálvame'

La sobrinísima de España parece que no puede más, otra vez. Tras su separación de Omar Sánchez, Anabel Pantoja se ha hartado de ser el centro de la noticia y este lunes afirmaba que era su “última tarde” en el programa ‘Sálvame’: “Está decidido. Cirquitos, no”, decía.

Hay que recordar que no es la primera vez que la sobrina de la tonadillera más famosa de nuestro país amaga con desaparecer para siempre del programa de las tardes de Telecinco y que en el pasado ya amenazó con irse varias veces.

Como es imposible recordar todas las veces que la prima de Kiko Rivera se ha marchado de plató o ha dudado sobre su participación en el programa, en 'Unplugged' hemos hecho una pequeña selección de algunas de las más sonadas.

La primera marcha de Anabel Pantoja en ‘Sálvame’

En 2015, Anabel Pantoja acudió al cortijo de Jorge Javier Vázquez para hablar de la participación de su prima, Isa Pi, en ‘Supervivientes’. Sin embargo, la aventura de la hermana de Kiko Rivera pasó a un segundo plano y los colaboradores empezaron a hablar de las polémicas que rodeaban al clan.

De repente, los temas principales que se empezaron a tratar fueron una polémica con Chelo García-Cortés, el primer permiso penitenciario de Isabel Pantoja y la demanda que la tonadillera le había puesto a Mila Ximénez. Al no querer hablar sobre ello, muy incómoda, Anabel se marchaba por primera vez del plató de ‘Sálvame’.

Anabel Pantoja no quería “incomodar” en 2017

Su marcha de plató en 2015 abrió paso a innumerables amagos de abandono de la sobrina de Isabel Pantoja. Harta de que Kiko Hernández y Matamoros le dijeran que no se mojaba y que no hacía bien su papel como colaboradora, Anabel insinuaba que quería irse de ‘Sálvame’.

“Si no estáis cómodos con que yo este aquí, yo no vuelvo. Que si os apetece no ver a una persona con las piernas cruzadas negando algo, yo, de verdad, no quiero incomodar a nadie”, dijo antes de marcharse de plató para “tomar el aire”.

Aquella actitud de Anabel Pantoja hizo que David Valldeperas tomara la decisión de abrir una votación para que la audiencia eligiera si quería que la sobrinísima continuara como colaboradora en ‘Sálvame’.

El abandono de Anabel Pantoja por Kiko Rivera

En el año 2018, la prima de Isa Pi recibió un mensaje de Kiko Rivera en el que le decía que lo hacía “todo por la pasta” y ella, tras recibir esas palabras en su teléfono móvil, se puso en contacto con Isabel Pantoja para aclarar la situación.

Después de aquella llamada, Anabel Pantoja se puso en contacto con la cúpula y avisó de que quería abandonar ‘Sálvame’ “definitivamente”: “No va a pisar nunca más este estudio”, dijo Kiko Hernández, que fue el encargado de anunciar la decisión que había tomado su compañera.

Anabel Pantoja quiso irse en 2020 por “miedo”

‘La Herencia Envenenada’ fue todo un éxito en audiencias, pero para la familia Pantoja fue todo un calvario y uno de los motivos que empujaron a Anabel Pantoja a abandonar ‘Sálvame’ en el año 2020.

“Yo creo que el lunes no voy a estar ni merece la pena que entre, porque yo creo que esto no va a llegar a buen término y va a ir a peor (..) Kiko Rivera ha abierto una caja y me da miedo todo lo que venga”, explicó en una videollamada con Carlota Corredera.