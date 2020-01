María Patiño defiende a las mujeres que son criticadas por su edad: "El desprecio contra las mujeres por cumplir años es aberrante"

"Se creen que por el hecho de ser jóvenes te pueden despreciar por tener un acierta arruga o por tener más edad y lo que no saben es que a medida que vamos ganado años en experiencia e incluso en atractivo", tras esto, María ha tenido que tomar aire y calmarse porque no quería entrar en detalles y dar nombres.

Pero nada ni nadie le ha callado: "Niñatas, que son unas niñatas. No me ofende pero me dan ganas de decir cosas pero no quiero ponerme a su altura. Es más, me bajo a mi altura que me encanta y de la que estoy muy orgullosa de medir lo que mido", ha zanjado el tema.