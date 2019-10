Las palabras de María Patiño sobre la exhumación de Franco que causan sensación en redes

“Me ha parecido bochornoso el lugar que se le ha dado a la familia de Franco. Hoy no se iba el abuelo, se iba un dictador. Las concesiones del Gobierno con la familia que viven de un patrimonio cuyo origen viene de un dictador no lo entiendo. Me ha afectado cuando es un tema que gracias a la edad yo no he vivido la Dictadura pero viendo las imágenes se me ha revuelto todo porque he visto una solemnidad y una sensación de orgullo por parte de los familiares que se han olvidado de que ahí no estaba el abuelo ni el padre, estaba un dictador que ha matado a muchísima gente”, ha sido solo el inicio de unas sinceras palabras por parte de la presentadora. Puedes ver su reflexión completa en el vídeo.