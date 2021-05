Rafa Mora se va al baño a llorar tras la llamada de su madre: "Tengo ansiedad, no sé si la tele me compensa"

Rafa Mora y Anabel Pantoja protagonizaron un duro enfrentamiento en el plató de Sálvame que no ha dejado indiferente a nadie. Montse, la madre del colaborador ha querido dar la cara por su hijo en medio de este conflicto, asegurando que todo lo ocurrido le "ha dolido en el corazón". Tras las palabras de su madre, Rafa Mora ha abandonado el plató muy emocionado y ha terminado hecho un mar de lágrimas tras sincerare en los pasillos de Telecinco con Carlota Corredera .

Montse, la madre de Rafa Mora, le defiende: "No es nada interesado. No pasa nunca la línea con nadie"

El motivo del conflicto comenzaba cuando Anabel dejaba caer que Rafa había traicionado a Kiko Rivera en varias ocasiones en televisión y que es su amigo por interés, a lo que el colaborador contestaba muy dolido y pedía a su compañera que diera un ejemplo de lo que estaba diciendo. Algo que la madre de Rafa Mora ha negado rotundamente: "Rafa ha demostrado siempre no ser nada interesado, ha tenido ocasiones de hablar y jamás en la vida ha hablado. Rafa no se vende, ella que monte las películas que quiera". A lo que ha querido añadir: "No pasa la línea nunca con nadie, tampoco la va a pasar con esta buena señorita".