Carmen Borrego lanza un reproche a Rocío Flores: "Me gustaría que eso mismo lo hubiera sentido para su propia sangre"

Rocío Flores nos cuenta que la Navidad en casa ha sido complicada, pero que han podido celebrarla todos juntos a pesar de la separación de su padre, Antonio David Flores, y Olga Moreno. "La gente se separa y no tienen por qué llevarse mal", decía Rocío Flores y Carmen Borrego, desde 'Sálvame', criticaba que la colaboradora no aplique este mismo criterio para su madre, Rocío Carrasco.

"No hubo tensión, la percepción que tuve es que al final la gente se separa y no tienen por qué llevarse mal, si ellos deciden llevarse bien porque en el fondo se quieren y también quieren el bien para Lola y David, pues es respetable... lo veo hasta mejor", decía Rocío en 'El programa de Ana Rosa'.

Desde el plató de ‘Sálvame’, Carmen Borrego aplaudía esa actitud, pero no entendía que no lo haga con todos los miembros de su familia: “Me parece estupendo lo que dice y lo comparto. Creo que la gente se puede separar y se puede llevar bien, pero me gustaría que eso mismo lo hubiera sentido para su propia sangre”.