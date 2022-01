“La gente se separa y no tiene por qué llevarse mal. Si ellos deciden llevarse bien, es porque en el fondo se quieren y quieren tanto el bien de Lola como el de David”, decía Rocío Flores en el programa en el que colabora por las mañanas.

“Yo con mis padres he vivido todo lo contrario”, explicaba la hija de Rocío Carrasco. “Estoy viviendo como las dos cosas; una separación en la que se llevan bien y luego he vivido la otra (..) Los problemas de adultos son de ellos y los responsables son ellos, los niños no tienen por qué notarlos”, remataba.