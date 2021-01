José Luis es el padre de Marina, una de las protagonistas de ‘La isla de las tentaciones’ y llegaba a ‘Sálvame’ para defender que su hija no ha hecho nada malo: “Mi hija es un cañón, es divertida, le gusta el juego y no está haciendo nada fuera de lo normal”, decía.

“El amor no tiene límites, es una mujer muy guapa, pero en una discoteca no me aguanta bailando”, decía. Lo que no sabía José Luis es que a Lydia le encanta bailar, de hecho, tiene su propio género: el chuminero, y se han marcado un bailecito juntos en directo. “A ti te va el mambo”, le decían, las bromas continuaban y Chelo acababa diciendo: “En el hotel, recibo”.