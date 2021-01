Quién es Yolanda, la madre de Marina

La andaluza confesó su atracción por Isaac casi desde el principio: "Tiene ese punto de macarra que a mí me encanta, no lo puedo negar, es un chico con el lado bueno y lado malo que digo yo que es necesario".

El tonteo creció más y más en la villa y llegó casi al límite en la primera fiesta. "No me mires tan intenso", le pedía Marina al soltero, con una risa nerviosa que dejaba claros sus sentimientos. Después, Marina reconoció que esa sensación le era desconocida: "Una mirada no me pone nerviosa y por eso me preocupa", confesaba.