Marta López es una de las concursantes confirmadas para la nueva edición de ‘Supervivientes’ que comenzará muy pronto en Telecinco. La colaboradora ha entrado en directo a ‘Sálvame’ para contar cómo se encuentra días antes de que comience la aventura: “Estoy preparada para ir a ‘Supervivientes’, trabajando en ‘Sálvame’ estamos preparados para cualquier cosa”.

Una de las preguntas que le han hecho es cómo será su relación con Alexia Rivas, la reportera con la que el que fuera su pareja, Alfonso Merlos, le fue desleal, y Marta ha sido totalmente sincera: “No conozco a Alexia, no he coincidido nunca con ella, así que va a ser la primera vez que nos veamos… aunque no tengo ninguna gana de encontrármela. [...] Me da absolutamente igual Alexia”.

La ya concursante de ‘SV’ ha querido dejar algo claro antes de marcharse a la isla: cierra totalmente las puertas al amor. “Que no me voy a enamorar, que no… a ver, ¿decidme de quién? Estoy ahora mismo en modo avión”, bromeaba Marta que, además, también comentaba que no lleva ninguna estrategia: “No voy a pensar nada, cuando llegue allí veré si juego o no juego. Quiero vivir, si lloro, lloro y si río, río”. Eso sí, hacía una petición importante: “Por favor que no echen la primera”.

Carlota Corredera contaba que Lara Álvarez había desvelado que una semana antes de que el concurso comience se desvelará una gran bomba y, con relación a ello, la presentadora ha preguntado a Marta qué puede ser: “Me está asustando todo el mundo con lo de Alfonso, pero no lo creo”, contestaba, y añadía: “Yo le trataré normal, me encantaría que fuera, me pone mucho, porque me gusta la verdad y me gustaría que tuviera la misma oportunidad que yo de decir su verdad”.