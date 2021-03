Marta López es la séptima concursante confirmada de ‘Supervivientes 2021’

Marta López (Zamora, 1974) es la séptima concursante confirmada de ‘Supervivientes 2021 ’. La colaboradora de ‘Sálvame’ y de ‘Ya es mediodía’ es una experta en realities, pero ahora se enfrenta al más duro de toda la televisión. Conoceremos cómo se comporta en unas circunstancias extremas, con escasez de comida y comodidades, y conviviendo con compañeros que puede que no sean mucho de su agrado… c omo la periodista Alexia Rivas , con la que su exnovio Alfonso Merlos le fue infiel.

Cuando se ha anunciado en 'Ya es mediodía' que Marta es la nueva concursante del reality le han preguntado si va a hacer buenas migas con Alexia ya que tienen un tema en común del que hablar. La colaboradora, tajante, ha respondido: " No tengo ninguna intención de ponerme a rajar de Merlos ".

¿Quién es Marta López?

En dos ocasiones más volvió a la casa de Guadalix de la Sierra. La primera en 2004 para concursar en ‘GH VIP', donde fue la séptima expulsada, y en 2011 en ‘GH: El reencuentro’. En los dos la vimos tontear con Coyote Dax y, aunque decían que entre ellos solo había amistad… sus parejas no se lo tomaron tan bien. “Mi marido me va a dejar y tu mujer me va a matar”, bromeaba Marta con el cantante durante uno de sus muchos momentos de complicidad.