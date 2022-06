Por su parte, Bibiana Fernández ha sido de lo más efusiva: “Esto me ha parecido la final de la Copa de Europa. Me parece que la primera salida ha sido una bomba”.

Como no podía ser de otra forma, el jurado valoró muy positivamente su actuación. Samantha Hudson fue la más efusiva: “Hay gente que vive el momento, pero yo me atrevería a decir que Lydia Lozano es el momento”. En la misma línea estuvo Antonio Castelo, que recalcó que es “increíble la energía, ni mi madre estaba tan emocionada cuando me parió como tú hoy”.