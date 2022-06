Después de cantar ‘Me pones tierno’ junto a Rasel, Rocío Carrasco ha regresado a su sitio y ha recibido la valoración de la periodista. Lydia Lozano no ha dudado en decir “tu canción es más fácil que la mía” .

Un comentario que ha molestado mucho a la hija de Pedro Carrasco, la cual ha confirmado que si gana el premio se lo dará a la colaboradora de ‘Sálvame’. No solo eso, recalca que “le he dicho a todos mis no compañeros que si ganan se lo den”.