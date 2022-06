Rocío Carrasco y Lydia Lozano: la colaboradora abandona el plató desconsolada tras su cara a cara

El enfado de Carmen Alcayde con Lydia Lozano tras conocer sus supuestas críticas: "Te juro que nuestra amistad se acaba"

Rocío Carrasco y Lydia Lozano se ven las caras en plató tras la rajada de la colaboradora durante la publicidad

La periodista, desconsolada, abandona el plató y amenaza con no estar en el 'Sálvame Mediafest'

La rajada de Lydia Lozano en la publicidad durante el programa de ayer sobre Rocío Carrasco ha sido emitido hoy y la hija de Rocío Jurado ha reaccionado en directo a sus palabras. Tras esto, ambas se han reencontrado en plató y la colaboradora ha terminado marchándose muy nerviosa.

El encuentro de Rocío Carrasco y Lydia Lozano en plató

Rocío Carrasco ha empezado todo esto haciendo una broma a la colaboradora: "He dicho que me voy a casa, prefiero que cantes tranquila". Ella se ha quedado con la boca abierta, hasta que Rocío le ha dicho que estaba bromeando y Lydia Lozano se ha explicado sobre sus palabras sobre que no la considera su compañera: "¿Crees que a mí me afecta? Tú has dejado bien claro que perteneces a la productora. Yo no le voy a dar más vueltas a esto".

La hija de Pedro Carrasco y Rocío Jurado ha querido preguntarle sobre las cosas que no ha entendido de las imágenes que han podido ver sobre sus declaraciones: "¿No crees que la que debería estar nerviosa delante de ti soy yo y no tú delante de mí?". "El problema que tuve en su día yo te he tratado siempre con respeto", le dice Rocío y Lydia se suma a esto: "Aún teniendo cosas pendientes con la justicia nos hemos comportado educadamente y sin ningún problema".

La hija de Rocío Jurado a la colaboradora: "Yo no hablo de ti en esos términos"

"¿Sabes lo que pasa? Tú dices que nos hemos tratado con respeto. Yo cuando no te tengo delante yo no hablo de ti en esos términos, no sé si es educación y es cordialidad o se puede tipificar como falsedad", ha dicho clara y concisa Rocío como respuesta a su compañera y esto ha hecho reaccionar a la periodista: "Hasta aquí he llegado, ya está. He vivido situaciones que yo no me he sentido bien y punto. Mi educación ha sido impecable, pero yo no voy a remover ahora". Al ver su actitud en ese momento.

El protocolo de abandono de Lydia

María Patiño le ha hecho una pregunta: "¿Te sientes con cierta tensión cuando está Rocío?". "Yo no voy a hablar nada más", ha dicho Lydia. Y cuando la presentadora entonada esta frase: "El programa, después de analizar lo que ha ocurrido en estos años entre las dos...". La colaboradora ha abandonado el plató a toda prisa: ¿"Lo vais a poner? Hasta luego

"Que me voy, pero esto que es. ¡Ya está bien!", ha gritado Lydia mientras se ha quitado el micrófono fuera del plató, mientras María Patiño ha intentado tranquilizarla: "Yo no canto esta noche, dejadme en paz". Rocío Carrasco se ha levantado para hablar con ella. "Despedidme", ha entonado Lydia muy cabreada y entre lágrimas y le ha dicho a la hija de Rocío Jurado: "No me lo merezco, no me lo merezco".

Lydia llora desconsolada fuera del plató

Tras este momento de tensión, Lydia Lozano ha salido del plató para relajarse y Rocío Carrasco ha hablado sobre todo lo ocurrido: "Yo no me siento cómoda, esto es para disfrutar y pasarlo bien, me sabe mal, no me gusta". "Lo que tiene que decir es relajarse, concentrarse en la canción y disfrutar", dice sobre su compañera de cara al 'Sálvame Mediafest'.

La reacción de Rocío Carrasco tras este tenso momento de su compañera