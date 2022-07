Alonso Caparrós , como nunca antes le habíamos visto: la noche drag del ‘Mediafest’ le ha convertido en Caparrós a Banda de la mano de Drag Umbra . El colaborador se ha esforzado al máximo para hacerlo bien esta noche y todo su trabajo ha tenido su resultado sobre el escenario. “Es una pasada esto. Pena me da que no hayamos tenido más tiempo, es un ejercicio maravilloso y liberador”, ha dicho al terminar. También ha mandado un valioso mensaje en favor de la igualdad y los derechos LGTBI .

Su atrevido traje ha dejado poco lugar a la imaginación y el colaborador ha asombrado a todos los espectadores tanto con su look como con la coreografía. “Con ese cuerpo uno tiene ya mucho ganado”, ha valorado Jorge Javier Vázquez. La Prohibida se ha mostrado de acuerdo y le ha pedido que no se vista nunca más.

En el primer concierto del ‘Mediafest’, Alonso Caparrós interpretó ‘ Sueño su boca’ con Raúl, pero la actuación terminó con polémica. Cantaron mejor que bailaron, sobre todo el colaborador, que no se siente muy cómo con la danza… aunque le puso toda la actitud del mundo.

El momento más tenso vino cuando terminó la actuación y tres colaboradores pusieron objeciones: hubo algo que no les gustó nada a Gema López, Terelu Campos y Miguel Frigenti. “Tengo la impresión de que Raúl cantaba muy por encima y no ha sido lo suficientemente generoso”, valoró Frigenti. Al parecer, la voz de su compañero había quedado tapada por la del artista e incluso Adela González intervino para preguntar por qué no había bajado la voz para permitir a su compañero de esa noche que destacara más. Raúl se defendió y aseguró que en ningún momento pretendió “dejar en la sombra a Alonso”.