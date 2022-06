Tras la actuación de Alonso Caparrós junto a Raúl contando ‘El sueño de tu boca’ en el ‘Sálvame Mediafest 2022’ , tres de sus compañeros no están muy contentos. Gema López, Terelu Campos y Miguel Friguenti tienen algo que objetar y no contra el colaborador de ‘Sálvame’.

Raúl por alusiones decide hablar y explica que ‘El sueño de tu boca’ “tiene unos registros en el estribillo muy elevados y Alonso no llegaba . Por eso ha cantado una octava por debajo”. Adela González se pregunta por qué no baja la voz para que el colaborador “brille”.

La cuestión, según Raúl es que no se escucha igual desde casa que el escenario, “no he pretendido dejar en la sombra a Alonso” . Por su parte, el colaborador no parece estar enfadado “he estado encantado de cantar con él y de vivir este momento”.

Pero la cosa no se queda ahí, Miguel Frigenti se siente defraudado, “me parece muy mal, porque en la vida hay que ser un poco más valiente”. No quiere que se calle y no diga las cosas “si estamos sacando la cara por ti no nos dejes con el culo al aire”.