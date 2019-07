La reacción de Terelu a las críticas por la venta de su casa: "Lo hago porque me da la gana"

Las críticas que han llovido sobre Terelu por la venta de su casa no paran de cesar. La colaboradora ha reaccionado a todas las acusaciones que han vertido sobre su persona y no han dejado indiferente a nadie: “Vendo mi casa porque me da la gana”. Así de contundente ha sonado Terelu en su conversación con Sandra Barneda. Se encuentra sorprendida por hacer algo tan natural como la venta de su piso porque, según confiesa ella misma “se ha cambiado de casa hasta 12 veces”.