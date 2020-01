Mila Ximénez y Belén Esteban aclaran en qué punto está su amistad: "Tenemos una conversación pendiente"

Belén Esteban y Mila Ximénez se han vuelto a reencontrar tras su cara a cara en el programa 'Sábado Deluxe'. Su amistad no está pasando el mejor momento por las críticas que ambas se han dedicado por su paso por 'GH VIP' y por ello intentaron arreglar sus diferencias, aunque parece que todavía no está todo aclarado.

Además, la colaboradora ha explicado que tras ver los vídeos en los que ella misma criticaba a sus compañeros que han participado en otros realities, ha reflexionado: "Entendí que cuando entramos en un reality no analizamos el concurso, analizamos al compañero y se nos viene cosas que incluso nosotros no somos conscientes. Yo cuando me vi en las imágenes, entendí que yo también he estado en ese bucle".