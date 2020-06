Los emotivos mensajes de ánimo a Mila Ximénez tras anunciar su cáncer de pulmón: de Suso Álvarez a Hugo Castejón

Mila Ximénez ha desvelado el motivo de su desaparición de 'Sálvame': la colaboradora tiene cáncer de pulmón. "Me dicen que vamos a conseguirlo y yo haré lo que me digan, estoy absolutamente dispuesta a hacerlo", ha asegurado firme.

"A mí un tumor de mierda no me va a parar la vida ni de coña. Estoy asustada pero lo vamos a conseguir", ha dejado claro la tertuliana. Muchos de sus compañeros de profesión y amigos no han tardado en reaccionar inundado las redes de bonitos mensajes de ánimo.