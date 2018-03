Mila Ximénez estalla contra Carlos Lozano: "Vienes con mucha hambre mediática pero no tienes talento"

Y su alegato no había hecho más que empezar. Para Mila, Carlos tiene un problema: “el hambre mediática”, sabe que ha atravesado “un desierto” a nivel profesional y cree que esto le ha dejado “mucho rencor” pero añade que el principal motivo de esta situación es otro: “creo que no tienes talento”. Para Mila, Lozano es “un tipo inseguro”, le sobra “vanidad” y explica que necesita alimentársela: “la vanidad es el recurso de la gente sin talento”.

La colaboradora aconseja a su compañero que repase sus intervenciones, en las que ve “incongruencias” y “tonterías”. Además, le deja claro que ella no tiene nada que demostrar y que no es su enemiga: “yo quiero dedicarme más a mi familia, estar más cerca de mis nietos, para ti no soy un obstáculo porque no tengo más ganas de televisión".