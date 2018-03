Carlos Lozano la lía en el 'Deluxe': Mila abandona, Belén estalla y Miriam llama enfadada

El polígrafo de Carlos Lozano ha estado lleno de mentiras y verdades que han impresionado a todos los colaboradores de ' Sábado Deluxe '. La máquina de Conchita no sólo ha determinado que ha sido infiel a Miriam sino también ha recibido regalos por mantener relaciones sexuales. Además, el presentador ha provocado el caos en plató enfadando a Belén Esteban y provocando la marcha de Mila Ximénez.

El polideluxe ha empezado con mucha tensión en pleno plató. Carlos Lozano y María Patiño han tenido un rifirrafe durante la emisión de ‘Socialité’. El colaborador estaba molesto por una entrevista que le han hecho a su novia Miriam y asegura que se ha sentido provocada por el programa para hacer unas declaraciones que no sentía. Ahora se ven las caras en ‘Sábado Deluxe’ y su desencuentro, lejos de llegar a un acuerdo, continúa candente. Las ironías durante la entrevista a Lozano son continuas.

La pregunta era clara y directa: ¿Has recibido dinero o regalos a cambio de sexo? Carlos Lozano dice que no, pero Conchita determina, con su polígrafo, que miente. El presentador ha matizado y confiesa que no ha hecho sexo a cambio de sexo o dinero, sino que ha mantenido relaciones sexuales y, después y de sorpresa, ha recibido algún regalo.

El bombazo del polideluxe ha llegado con la pregunta de si Carlos Lozano ha sido infiel a Miriam. El presentador ha contestado que no y el polígrafo ha determinado que miente. Además, la novia de Carlos ha llamado rápidamente a Lydia muy enfadada porque el presentador no le cogía el teléfono.

La tensión durante el polígrafo a Carlos Lozano ha aumentado cuando ha llegado una pregunta que hacía referencia a Chelo García Cortés. El colaborador cree que Chelo “hace el ridículo” en su sección ‘Diario Ché’, algo que no ha sentado nada bien a su compañera: “El día que lleves cinco años con tu sección, hablas conmigo” . Pero la cosa ha ido a más. Mila también ha hecho frente a Carlos y, por su parte, Belén se ha tenido un rifirrafe con Lydia, todo en el mismo contexto.

Ha sido la pregunta que ha colmado el vaso. El polígrafo quería saber si Carlos Lozano se consideraba más digno que Mila Ximénez, a lo que ha dicho que no para luego determinar Conchita que miente. A Mila esta pregunta le ha sentado fatal y ha abandonado el plato: “Yo no vengo a que nadie cuestione si tengo dignidad o no, así que a la mier*** todo”, y abandonaba el plató. Jorge Javier ha salido en su defensa y ha entonado un mea culpa en nombre de la dirección del programa por esa pregunta.