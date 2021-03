El regreso de Mila Ximénez a 'Sálvame': "¡Empezamos!"

Mila Ximénez: "No tengo miedo"

"He estado un mes en la cama", decía Mila en el plató de 'Sálvame' recordando los efectos secundarios de una de las sesiones de su tratamiento y añadía que está pendiente de un TAC. Realizarán esta prueba en 15 días y, en función de los resultados, decidirá si seguir o no: “Si me dicen que esto va para largo y no saben si los tratamientos van a funcionar, se acabó el tratamiento, lo que dure”.