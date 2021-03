Mila Ximénez lucha contra un cáncer de pulmón desde hace seis meses y explica que una de las zonas afectadas se ha complicado

Una de las zonas afectadas por la enfermedad "se ha disparado" y han tenido que cambiarle el tratamiento: "He estado en la cama casi un mes"

Está a la espera de los resultados de un TAC que le harán en 15 días: "Si me dicen que esto va para largo y no saben si los tratamientos van a funcionar, se acabó el tratamiento, lo que dure"

Tras un mes de ausencia en ‘Sálvame’, Mila Ximénez ha vuelto. La colaboradora lucha contra un cáncer de pulmón desde hace seis meses y nos ha contado que el problema es que una de las partes afectadas se ha complicado: “Una de las zonas se ha disparado”.

Le han cambiado el tratamiento, ahora recibe otro tipo de quimioterapia y una de las sesiones ha sido muy dura para ella: “He estado en la cama casi un mes”. Ahora está contenta de volver al programa porque eso significa que se encuentra bien pero está pendiente de una nueva prueba.

Además, ha explicado que en dos semanas le harán un TAC y, tras conocer los resultados, decidirá qué hacer: “Dependiendo de esto tomaré una decisión”. Jorge Javier Vázquez le apuntaba que tiene que escuchar a su doctora, pero Mila tiene claro lo que no quiere: “Tomaré la decisión de que yo no quiero seguir viviendo así, a mí lo que me ha pasado este mes no se lo deseo a nadie porque no vives”.

Tiene fuerza, pero nos cuenta que cada vez le cuesta más sacarla. Para ella, el camino está resultando “muy largo y muy jodido”. Quiere vivir “con calidad de vida” con lo que está a la espera: “Si me dicen que esto va para largo y no saben si los tratamientos van a funcionar, se acabó el tratamiento, lo que dure”.

No tengo miedo

“Vamos a ver qué pasa”, decía ante las preguntas de sus compañeros, pero les dejaba claro que no tema nada: “No tengo miedo, cero. Lo que tenga que pasar, pasará”. Eso sí, deja claro que está deseando poder volver a ‘Sálvame’ como aquel día que la recibieron con bengalas: “Ojalá pueda decir que se ha ido el bicho, estoy rezando, quiero vivir (…) Pero si se acaba esto, es una tranquilidad para mí”.

Estoy preparada

“A mí me dicen que esto tiene una duración de un tiempo y digo muy bien yo me organizo”, continuaba Mila, que aunque no sabe que haría durante ese tiempo, sí tiene claro que está “preparada”: “Cada día lo estoy más”.

Es más, contaba que viendo imágenes de Quique San Francisco en redes sociales, ha pensado en escribir en Instagram: “He estado a punto de publicar ‘te veo’ y he pensado ‘¡joder qué tranquilidad, se acabó!”

El llamamiento de Mila Ximénez a la prensa

La colaboradora entiende el trabajo de la prensa, de los paparazzis, pero les pedía un favor ya que cada día la esperan a las puertas de casa: “Sé que es vuestro trabajo, pero creo que me merezco un poco de respeto cuando voy a darme la quimio (…) Si pudierais evitarlo, me haríais la vida más fácil porque cuando salgo estoy mal y cansada”.

