La entrevista más sincera de Mila Ximénez: "Esto es una guerra entre el cáncer y yo"

La colaboradora explica los efectos de su tratamiento

Habla de Joege Javier, Terelu y va a misa con Noemí Salazar

La noticia del cáncer de Mila Ximénez sobrecogió a todos los colaboradores, audiencia y, en definitiva, a todas esas personas que quieren a la colaboradora de 'Sálvame'. El día de la llamada fue un punto de inflexión, confesó ante toda España cuál era su enfermedad y ahora, días después, coge fuerzas para explicar en 'Lecturas' que "la muerte y yo jugamos al mus".

La colaboradora declara que está atravesando ese eterno momento de aceptación y que "dentro de lo que cabe, estoy bien". "Estoy aterrada, despistada, con mucha rabia", empieza contando Mila Ximénez a sus compañeros. Una situación que le ha sobrepasado y que le ha hecho llegar a una conclusión: "No entiendo nada".

Sin embargo, el cáncer no sabe que se ha topado con Mila Ximénez, la persona con más carácter y carisma del planeta, una mujer que no se rinde y que promete plantarle cara al mismísimo diablo: "Esto es una guerra entre el cáncer y yo. Tengo cojones para él y cinco más como él". La colaboradora saca la fuerza para enfrentar el momento clave de su enfermedad y avisa: "El cáncer parece un imbécil, no sabe dónde se ha metido".

Voy a la iglesia evangélica con Noemí Salazar

Confesión a Alba, su hija

El momento más duro de la entrevista es cuando Mila Ximénez explica cómo contó a su hija Alba que tenía cáncer. "Se quedó en shock, me preguntó que desde cuándo lo sabía, y cuando le dije que una semana, al principio, se enfadó", explica la colaboradora de forma muy seria. Luego confesó la promesa que ella le ha hecho a Alba: "He jurado a mi hija que no me voy a ir. ¡Me necesita muchísimo! ¡Jamás le he fallado un juramento!".

Su tratamiento

Mila Ximénez explica a 'Lecturas' que su tratamiento no hará que se le caiga el pelo, aunque reconoce que "no me importa, quiero saber que el cáncer no va a más”. La colaboradora está llena de ánimos y empieza su tratamiento con mucha fuerza: "El que sea más fuerte, que gane, pero creo que voy a ganar yo. ¡Tengo mucha guerra que dar todavía!".

"Siento un dolor insoportable, pero no quiero medicarme, quiero saber lo que es el dolor de un cáncer", explica detalladamente Mila Ximénez.

Compañeros

En cuanto a sus compañeros, la entrevistada ha contado qué sintió cuando vio a Jorge Javier a punto de romperse durante la conexión: "Cuando lo veo llorar me muero de pena". "Es mi niño. Lo cuido tanto... No quiero que sufra, ya ha sufrido con el ictus", matiza.

Terelu Campos ha sufrido dos encuentros con el cáncer y ahora es un apoyo constante de su amiga Mila: "Hablo con Terelu cada hora, me apoya mucho y me va diciendo cómo tengo que reaccionar ante la quimioterapia".

A misa con Noemí Salazar

Una de las cosas que ha hecho el cáncer es que Mila Ximénez se esté acercando mucho más a la religión. "Voy a la iglesia evangélica con Noemí Salazar y le pido a Dios que me ayude", detalla que va con su ex compañera de reality.