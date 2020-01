Mila Ximénez ha tomado una decisión, no compartir ni un minuto más con Hugo Castejón: “Es un cerdo”

Los rifirrafes de Mila Ximénez y Hugo Castejón han sido continuos y, tras el último vivido en ‘El tiempo del descuento’, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha tomado una decisión: “No voy a compartir ni un minuto ni espacio con él, convivir con un pirado como él no me compensa ni económicamente ni profesionalmente ni personalmente”.

Además, le ha dejado claro que pudo dejarle “congelado” pero le vio “tan poquita cosa” que decidió no darle “ni cinco de bola”. Sin embargo, su decisión es firme: “A partir de ahora, no me vas a oír ni mencionarte jamás en la vida”.