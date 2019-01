Carlos Lozano entra en directo para arremeter duramente contra Miriam: “Eres una sinvergüenza”

“Estoy cansada de que se especule que me voy a casar por papeles, tengo mis papeles en orden y tengo mi residencia de trabajo gracias a la cadena y no necesito ni de él ni de nadie para estar de mi situación regularizada ”, aseguraba.

Además, ha dicho basta a las “advertencias” de su ex, ha confesado que tuvo “una recaída” con él y le ha dedicado unas duras palabras: “¿Cómo no voy a renegar de él con todo lo que dice a las espaldas? Es una lengua de trapo que va hablando de mí por detrás ”. Tras esto, el aludido ha entrado por teléfono arremetiendo duramente contra la que ha sido el amor de su vida.

Carlota le ha dicho que no le ha gustado su “tono chulesco” y le ha reprochado la afirmación que ha hecho en referencia a Miriam de que “una mujer de verdad debe tener estudios”. En un tono serio le ha respondido que no tiene qué ser así: “Una mujer de verdad puede tener estudios o no, hay muchas mujeres de verdad que no los tienen”.