Lydia Lozano cumple 60 años: los momentos más divertidos de la colaboradora en 'Sálvame'

Las recreaciones de Lydia Lozano

Lydia, la corresponsal más divertida

La periodista fue una de las invitadas a la boda de Belén Esteban que mejor se lo pasó. La colaboradora conectó en directo con 'Sálvame' para contar al programa algunos detalles de la ceremonia. Sin embargo, Lydia no podía para de reír. "Está 'piripi", aseguró Jorge Javier Vázquez. "¿Yo? Si no he bebido nada", decía entre carcajadas Lozano. "Me parece insultante, yo no he bebido", anunciaba intentado sin éxito ponerse seria.