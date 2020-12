Mila Ximénez y Lydia Lozano: así han sido los enfrentamientos más tensos entre las colaboradoras

Las tertulianas han protagonizado algunos de los cara a cara más desagradables de 'Sálvame'

Lydia Lozano ha tomado una drástica decisión respecto a su relación con Mila Ximénez. La periodista ha decidido no volver a hablar a su compañera debido a las declaraciones que ésta hizo sobre ella en una exclusiva:

"Yo comprendo las cosas que nos decimos en directo, por una bronca, por tal… pero no puedo entender que una persona haga una exclusiva y hable así de mí. He decidido no volver a hablar a Mila, no puedo estar toda la vida que te quiero y que no, que eres buena que no, no puedo más", confesó en plató viniéndose abajo.

"Es una chorrada, estoy harta de victimismos, eres capaz de darle la vuelta a todo, solamente piensas en ti, en lo que dicen tus amigos, en las revistas ¡Qué mierda de vida! ¡Eres una egocéntrica! ¡Qué mala eres!", estallaba Mila.

Finalmente, las tertulianas han enterrado el hacha de guerra y han acordado "empezar de cero".

Este es tan solo uno de los muchos enfrentamientos que las colaboradoras han protagonizado en plató. Recordamos algunos de los más sonados:

Las "lágrimas por escaleta" de Lydia

Mientras cocinaba junto a Antonio Montero en 'La última cena', Mila aseguraba que Lydia Lozano lloraba siempre a las 20:15. "Luego fuera nos matamos de risa, cunado entra Piqueras ya para", comentaba la colaboradora. "Y luego se cabrea porque digo que el plato está mal emplatado... y ella dice que mis lágrimas van por escaleta", se quejó Lydia. La discusión fue en aumento hasta que Lozano terminó abandonando el plató.

Mila, cansada de las interrupciones de Lydia

Lydia opinaba de un vídeo de Pantoja del que había comenzado a hablar Mila y la andaluza brotaba contra ella: “Lydia, estoy hablando, siempre hablas cuando yo. Te unes a todas las tramas, saca tú una propia", se quejo. "Todas las tardes igual, estaba comentando mientras salía el vídeo, no me unía a tu trama", se defendía Lozano antes de que las dos empezaran a gritarse.

A gritos en plena reunión

En la reunión previa al programa, Lydia estallaba sin saber que estaba siendo grabada por las cámaras:"¡No me puedo callar siempre y poner una sonrisa! ¡Estoy hasta las narices de que me llame mala compañera! No aguanto que le rían más las gracias", gritaba la periodista. Tras ver las imágenes, Mila muy tranquila defendía su postura: "Yo digo las cosas a la cara, no hago el numerito de salir de la redacción gritando como si hubiera muerto alguien".

"Estoy harta de tu victimismo"

A Lydia le propusieron cantar con Chelo García Cortés imitando a Romina. La periodista se vino abajo y Mila Ximénez brotó contra ella "harta de su victimismo": "No puedo más, llevo veinte años con esta historia. Todo es una tragedia. Eres agotadora, yo he tenido dos hermanos con cáncer y vengo aquí a trabajar. No hagas la sección, que te pagan muy bien por hacerla. Todo el día llorando hija. Es tu elección, porque si no trabajar 24 horas al día también lloras". "Tú te quejas de lo que te da la gana y yo me quejo de lo que me da la gana", se defendió Lozano.

¿Quién ha dado más exclusivas?

La exconcursante de 'Mira quien salta' aseguraba que había sufrido más que Terelu Campos en 'Sálvame'. "A mí me han puesto de mala persona durante muchos años sin hacer exclusivas ni exponer mi vida", explicaba. "Tú has contado con quién te acostabas y cómo te gustaba hacerlo en la cama", le rebatió la sevillana.

¡A la gresca!