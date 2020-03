Mónica Naranjo habla sobre cómo está viviendo el confinamiento: "A los artistas no nos cuesta quedarnos en casa"

Mónica Naranjo se ha puesto en contacto con 'Sálvame' para hablar sobre cómo está llevando la cuarentena por la epidemia del covid-19. "A los artistas no nos cuesta quedarnos en casa. Llevamos una vida muy nómada y nunca estamos. Soy hogareña y para mí estar en casa ha acelerado que pueda terminar mi trabajo ", explica la presentadora.

"Somos una familia muy positiva, mi padre dice que la mejor alarma para estos tiempos es el humor. Cuando nos llamamos no hablamos mucho del tema porque no queremos crear una atmósfera de miedo", ha añadido. A la intérprete no le cuesta quedarse en casa pero reconoce que hay algo que echa mucho de menos: la comida japonesa "Estoy haciendo talleres para prepararla yo misma", ha desvelado.