El monumental cabreo de Chelo García Cortés con Marta durante una vídeollamada en directo: "Que te vayas"

"A mí me pareció una exageración lo que ocurrió, no me merezco los adjetivos que me dedicaste. En la última pregunta no pude más y me fui. Estaba dolida e indignada, no entendía ese ataque continuo tuyo", se ha defendido ella. "Eres muy cobarde Chelo, tú te estuviste riendo hasta que te preguntaron si Antonio Montero era mala persona. Estabas toda ufana hasta que Jorge dijo que tú habías pedido que te la hicieran", ha dejado claro Matamoros. "Quizás la pregunta estaba fuera de lugar, pero al igual que todos los ataques que recibí", ha zanjado la periodista.