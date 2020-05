Terelu Campos desmiente a los colaboradores de ‘Sálvame’: “Nunca he dicho que haya vivido por encima de mis posibilidades”

Carlota Corredera interrumpía el programa para leer, con el consentimiento de la propia Terelu, los mensajes que le había mandado para aclarar algunas de las cosas que se estaban diciendo en plató. “Mentira, nunca he dicho que haya vivido por encima de mis posibilidades y sí he dicho que he vivido como me ha dado la gana. Que podía haber ahorrado dinero pero que en su lugar, lo he disfrutado”, aseguraba la Campos desmintiendo directamente a Frigenti y a Lydia Lozano.