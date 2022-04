Olga Moreno responde, muy clara, tras las declaraciones de Marta Riesco: "Yo nunca he mentido"

"Desde aquí quiero pedir disculpas porque yo no tengo que responder a ninguna de las preguntas que me hagan sobre ellas. Mirando a cámara os pido disculpas tanto a Roció como a Olga, sois grandísimas mujeres", aseguraba la reportera en el programa de Sonsoles Onega.

Olga Moreno, que no ha querido decir nada ante los micrófonos ante todo lo sucedido durante los últimos meses con la separación de Antonio, ha sorprendido al responder. "Te tenemos que preguntar por las declaraciones que ha hecho Marta Riesco, que ha llegado a decir que la única víctima es ella y que Antonio David no se separa de ti porque tú no quieres", así ha comenzado a preguntar la reportera.