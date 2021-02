El novio de Mónica Hoyos se defiende en ‘Sálvame’: “No está en busca y captura, ni ha estado en la cárcel”

Ahora días después y con cada vez más testimonios en su contra, ‘Sálvame’ se ponía en contacto con el novio de Mónica Hoyos, que no quería hablar. Eso sí, no tardó mucho en cambiar de opinión. A través de Kiko Matamoros, el señor Sánchez se defendía y desmentía todas las informaciones, falsas según él, que se están vertiendo sobre su persona:

“Yo me limito a trasladar lo que él me ha dicho”, comenzaba explicando Kiko, que procedía: “Uno, que no está en busca y captura, que es absolutamente falso, que precisamente la semana pasada fue a renovar el DNI y que, si yo quería, quedábamos a tomar algo y me lo enseñaba. […] Que es posible que alguna notificación de carácter judicial no le haya llegado porque ha cambiado de domicilio y pueda estar en busca judicial para entregar la notificación, pero nada que ver con orden de busca y captura”.