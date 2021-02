Raquel Bollo avisa a ‘Sálvame’: “Cada cosa que se está diciendo, después, se tendrá que demostrar”

Un Rolex robado , falsificaciones, joyas exclusivas diseñadas por ella (pero no son sus diseños), alquileres de chalés que no paga... 'Sálvame' ha destapado varios supuestos chanchullos de la excolaboradora.

Raquel Bollo, enfadada

"De verdad, es que no te voy a decir nada", ha afirmado, no quiere decir nada porque lo va a hacer "donde lo tengo que decir", ha sentenciado. Es decir, "me defenderé donde me tenga que defender", ha añadido. ¿Va a demandar a alguien?