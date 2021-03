La nueva vida de Anabel Pantoja tras dejar 'Sálvame': lujo, bailes y amor

Se apunta al ballet fit

La 'mini Panto' no ha parado de disfrutar pero también no ha parado de trabajar en su redes sociales. La hemos visto haciendo una clase de ballet fit, una nueva tendencia que fusiona la danza clásica y el fitness. Y es que Anabel se apunta a todo, eso sí, tras ver las imágenes en su Instagram, nos hemos dado cuenta que a Anabel le va más la marcha que lo lento.

Kiko Rivera critica la marcha de Anabel Pantoja de 'Sálvame'

Su primo cree que la colaboradora está escondiendo la cabeza y apartándose de la polémica: “Mi prima se parece al avestruz porque dice ‘me voy a quitar de ‘Sálvame’, si me quito de aquí no me entero’, pero no se da cuenta de que ella come de esto”.