El mensaje de Anabel Pantoja tras su "montaña rusa" en 'Sálvame': "Gracias por lo vivido"

Sin embargo, cuando apenas había empezado, David Valldeperas le quitaba el texto de las manos y le pedía que dejara pasar unos días. El director de 'Sálvame' le recomendaba volver a Canarias, releerlo, pensárselo... y hay quien le decía que las decisiones no pueden tomarse en caliente.

Parece que la colaboradora había tomado una decisión con respecto a su continuidad en el programa, pero aceptaba darse unos días y se despedía así: "Que sepáis que he sido muy feliz, no sé si seguiré siéndolo pero voy a estar en pause y me voy a marchar un tiempo".