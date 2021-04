Un examigo de Omar Sánchez le acusa: "Él y Anabel Pantoja son conflictivos"

Además, acusa a Anabel Pantoja de ser la culpable de que el Negro haya cerrado uno de los dos locales que tenía. Sin embargo, se pregunta cómo ha montado la escuela de surf que ha emprendido junto a la colaboradora: “¿De dónde sale una empresa de windsurf de la noche a la mañana? ¿Con qué fondos? No viene de familia adinerada”.

La reacción de Anabel Pantoja

“Cuidadito con llamarnos conflictivos, porque como me entere de tu nombre y tu apellido… no te va a pasar nada, pero te va a llegar un sobrecito a tu casa y vas a tener que decirlo delante de alguien que no te conviene”, le advertía Anabel Pantoja.