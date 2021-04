'Sálvame' multiplica a Anabel Pantoja y la colaboradora se cabrea con su doble

Anabel Pantoja acababa de enfrentarse a las olas provocadas por su novio, Omar Sánchez, en ‘Supervivientes’ tras su discusión con Gianmarco Onestini… y se ha visto multiplicada. ‘Sálvame’ ha traído a plató a su particular Melli recién llegada de su pueblo, Pozo Izquierdo, aunque le ha caído mejor que sus ya examigas Raquel y Bibi.

Su doble ha entrado a plató y no solo tenía su mismo pelo, llevaba su vestido y lucía sus joyas ¡También tenía el mismo escote! Un escote que, por cierto, le ha dedicado a Carmen Lomana por las críticas que lanzó contra Julia Janeiro por vestir de negro de día, con minifalda y escote: “Dedicado a Carmen Lomana porque yo de lunes a viernes me pongo lo que me da la gana”.