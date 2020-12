Oriana rompe su silencio sobre su presunta asistencia a fiestas ilegales: "Siempre cumplo las normas"

La información de Rafa Mora

La indignación de Mila Ximénez

Esta noticia molestó mucho a algunos compañeros, quienes sí han respetado las medidas impuestas para controlar la propagación del virus. Una de las más molestas, Mila Ximénez, se manifestó indignada: “Me niego a coincidir con ella en ningún sitio, a mí no me va a infectar cuando yo estoy en mi casa y no veo ni a mi familia… para que una niñata se vaya de fiesta y me contagie a mí”.