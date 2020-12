La novia de Rafa se ha parado con nuestro reportero y ha respondido en directo a sus preguntas: "No entiendo la reacción de Laura, aunque tiene todo su derecho a ir a un plató.Yo confío en Rafa y no creo que vea cosas que no me cuadren. Yo a ella no tengo nada que decirle, pero hay muchas cosas de todo lo que dice que no me cuadran", contestaba Macarena admitiendo que iba a poner 'Sálvame' para ver la segunda parte de la entrevista a Laura.