Belén Esteban se posiciona en el conflicto de Mila y Lydia Lozano: "Yo lo habría gestionado de otra manera"

Los colaboradores de 'Sálvame' se posicionan en el conflicto de Lydia Lozano y Mila Ximénez

Mila Ximénez confirmaba este lunes que no se habla con Lydia Lozano. La aludida lo confirmaba y se derrumbaba al instante: "Es una decisión mía, no quería que esto saliese…" Para la colaboradora, llegó un momento en que no podía más: "Yo comprendo las cosas que nos decimos en directo, por una bronca, por tal… pero no puedo entender que una persona haga una exclusiva y hable así de mí".

"He decidido no volver a hablar a Mila, no puedo estar toda la vida que te quiero y que no, que eres buena que no, no puedo más", decía la colaboradora llorando y añadía que se sentía mal sobre todo los últimos días que su compañera se ha ausentado del programa.

"Es una chorrada, estoy harta de victimismos, eres capaz de darle la vuelta a todo, solamente piensas en ti, en lo que dicen tus amigos, en las revistas ¡Qué mierda de vida! ¡Eres una egocéntrica! ¡Qué mala eres!", reaccionaba Mila.

Belén Esteban: "Yo si hago en una entrevista no hablo de mis compañeros"

Ahora, los colaboradores de 'Sálvame' se han posicionado en este conflicto y Belén Esteban ha querido dejar clara su opinión: "Yo si hago en una entrevista no hablo de mis compañeros. A mí me ofrecieron hablar de Jorge Javier cuando pasó lo que pasó y dije que no".